Житель Флориды избил инвалида, чтобы не быть ее опекуном
Во Флориде 37-летний парень избил свою девушку, которая является инвалидом. Ему надоело быть ее опекуном.
Девушка не имеет с рождения рук. Опекун избил ее и специально привез под магазин, чтобы она вызвала полицию. Злоумышленника задержали, он сознательно пошел на преступление, потому что ему надоело быть опекуном, и он решил сесть в тюрьму, тогда заботу о девушке возьмет на себя государство.
Девушка-инвалид живет без родственников, поэтому ее определят в приют. Ее возлюбленный-опекун был единственным близким человеком.
Девушка не имеет с рождения рук. Опекун избил ее и специально привез под магазин, чтобы она вызвала полицию. Злоумышленника задержали, он сознательно пошел на преступление, потому что ему надоело быть опекуном, и он решил сесть в тюрьму, тогда заботу о девушке возьмет на себя государство.
Девушка-инвалид живет без родственников, поэтому ее определят в приют. Ее возлюбленный-опекун был единственным близким человеком.
Автор: Северов Андрей