Ульяновск наладит связь с космосом и пообщается с гуманоидами
Совсем скоро, 9 февраля, в городе Ульяновске будет отмечаться праздник – день НЛО. В Дворце книги проведут квест, который называется «Контакты третьего уровня». В Информационном центре по атомной энергии для горожан ожидается проведение космического путешествия по просторам Вселенной, и викторина, в процессе которой необходимо будет собирать части таинственного кода, с помощью которого наладится контакт с инопланетной цивилизацией.
По словам организаторов квеста в качестве разминки пройдет викторина по сериалу «Секретные материалы», потом участников отправят в путешествие на страницы сочинений писателей-фантастов. Жителям Ульяновска напомнят об основах физики и астрономии, расскажут немало нового в области исследования НЛО и о прочих аномальных явлениях.
Для участия в мероприятии нужна регистрация.
По словам организаторов квеста в качестве разминки пройдет викторина по сериалу «Секретные материалы», потом участников отправят в путешествие на страницы сочинений писателей-фантастов. Жителям Ульяновска напомнят об основах физики и астрономии, расскажут немало нового в области исследования НЛО и о прочих аномальных явлениях.
Для участия в мероприятии нужна регистрация.
Автор: Дмитреняк Татьяна