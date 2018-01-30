В Испании в возрасте 113 лет умер самый старый мужчина в мире
В Испании, в деревне Бьенвенида, в возрасте 113 лет умер самый старый мужчина в мире Франциско Нуньес Оливейра. Печальная новость опубликована изданием The Local.
Точных данных о дате рождения долгожителя нет. По разным источникам – это либо 13 сентября, либо 13 декабря 1904 года. После участие в франко-марокканской войне мужчина вернулся на родину и работал в поле. За свою долгую жизнь он не ломал кости и не жаловался на здоровье до 90 лет, когда ему удалили почку. В последующие годы врачи диагностировали у особенного пациента катаракту и инфекцию мочевыводящих путей.
Похоронив супругу и двух сыновей, Бьенвенида перебрался к дочерям 78 и 81 года. Теперь его статус долгожителя может перейти к Густаву Гернету из Германии (15/10/1905) или Масадзо Нонаке из Японии (25/07/1905).
Ранее в Нью-Йорке умер 112-летний мужчина.
Точных данных о дате рождения долгожителя нет. По разным источникам – это либо 13 сентября, либо 13 декабря 1904 года. После участие в франко-марокканской войне мужчина вернулся на родину и работал в поле. За свою долгую жизнь он не ломал кости и не жаловался на здоровье до 90 лет, когда ему удалили почку. В последующие годы врачи диагностировали у особенного пациента катаракту и инфекцию мочевыводящих путей.
Похоронив супругу и двух сыновей, Бьенвенида перебрался к дочерям 78 и 81 года. Теперь его статус долгожителя может перейти к Густаву Гернету из Германии (15/10/1905) или Масадзо Нонаке из Японии (25/07/1905).
Ранее в Нью-Йорке умер 112-летний мужчина.
Автор: Джанабилова Татьяна П