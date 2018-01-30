Американец Иордан Кахана путешествует со спасенными в пустыне щенками
30-летний американец Иордан Кахана совершил поступок заслуживающий уважения, приютив брошенных в пустыне США двух щенков. Парень по роду деятельности путешественник, и в тот день его движение проходило через пустыню Аризоны, окольными дорогами, где он и нашел собак.
Спустя время он отвез их в ветклинику, в которой щенкам была оказана необходимая помощь, в первую очередь от обезвоживания. Теперь же втроем они неразлучны, так как Кахана забрав к себе Седона и Зевса, а именно так теперь зовут щенков, путешествует вместе с ними.
Ими уже преодолено 35 штатов, а самые незабываемые моменты Иордан Кахана разделяет со своими подписчиками в соцсетях, число которых растет с каждым днем.
Спустя время он отвез их в ветклинику, в которой щенкам была оказана необходимая помощь, в первую очередь от обезвоживания. Теперь же втроем они неразлучны, так как Кахана забрав к себе Седона и Зевса, а именно так теперь зовут щенков, путешествует вместе с ними.
Ими уже преодолено 35 штатов, а самые незабываемые моменты Иордан Кахана разделяет со своими подписчиками в соцсетях, число которых растет с каждым днем.
Автор: Богданова Ярослава