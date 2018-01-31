Мария Кожевникова приятно удивила поклонников классическим образом
Экс-звезда телесериала "Универ" приятно удивила своих фанатов, представ перед ними в необычном для нее классическом образе. Она продемонстрировала красивое красное платье, которое подчеркивает её фигуру. Соответствующую публикацию артистка выложила на свой аккаунт Instagram.
Так, на последней опубликованной фотографии Кожевникова предстает перед своими поклонниками в классическом платье красного цвета. Для полноты образа знаменитость примерила блузку и светлые туфли. Она спросила у своих фанатов, насколько хорошо она выглядит.
Судя по комментариям, большинству подписчиков её новый стиль пришелся её по душе. Поклонники посоветовали ей как можно чаще экспериментировать со стилем. На данный момент пост на аккаунте знаменитости набрал около 10 тысяч "лайков".
Так, на последней опубликованной фотографии Кожевникова предстает перед своими поклонниками в классическом платье красного цвета. Для полноты образа знаменитость примерила блузку и светлые туфли. Она спросила у своих фанатов, насколько хорошо она выглядит.
Судя по комментариям, большинству подписчиков её новый стиль пришелся её по душе. Поклонники посоветовали ей как можно чаще экспериментировать со стилем. На данный момент пост на аккаунте знаменитости набрал около 10 тысяч "лайков".
Автор: Артемова Светлана