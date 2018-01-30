Арнольд Шварценеггер продал гиперкар Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов
Арнольд Шварценеггер выручил от продажи своего гиперкара Bugatti Veyron 2,5 миллиона долларов. Калифорнийский экс-губернатор и актёр Голливуда продал автомобиль дилеру Оби Океке.
Принадлежавший Арнольду Шварценеггеру 4-местный серебристого цвета Bugatti Veyron с кожаным салоном был выпущен в 2015 году. До первой сотни гиперкар разгоняется за 2,5 секунды. Пробег б/у автомобиля знаменитости – всего 1,6 тысячи километров. По текущему курсу стоимость спортивного Bugatti Veyron составила почти 139,8 миллиона рублей.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о покупке Сильвестром Сталлоне монумента Рокки Бальбоа за 400 тысяч долларов.
Принадлежавший Арнольду Шварценеггеру 4-местный серебристого цвета Bugatti Veyron с кожаным салоном был выпущен в 2015 году. До первой сотни гиперкар разгоняется за 2,5 секунды. Пробег б/у автомобиля знаменитости – всего 1,6 тысячи километров. По текущему курсу стоимость спортивного Bugatti Veyron составила почти 139,8 миллиона рублей.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о покупке Сильвестром Сталлоне монумента Рокки Бальбоа за 400 тысяч долларов.
Автор: Воробьева Алина