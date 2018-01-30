В городе Рошаль избили до смерти 37-летнюю женщину
В городе Рошаль Московской области от побоев скончалась 37-летняя женщина. Полиция начала поиски подозреваемого.
Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения находясь у себя дома. В «скорой помощи» ее пытались спасти, но смерть наступила по пути в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства и устанавливает личность подозреваемого.
Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения находясь у себя дома. В «скорой помощи» ее пытались спасти, но смерть наступила по пути в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства и устанавливает личность подозреваемого.
Автор: Северов Андрей