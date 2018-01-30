Дмитрий или Юрий: Маликов держит в тайне имя новорожденного сына
47-летний исполнитель Дмитрий Маликов держит в тайне имя новорожденного сына, выношенного суррогатной матерью. Инсайдеры предполагают, что мальчика могли назвать Дмитрием или Юрием.
54-летняя супруга артиста Елена 17 лет назад подарила ему дочь Стефанию. В то время у нее была наследница Ольга, родившаяся в первом браке. Сейчас в семье появился «мужчина», от которого бабушка просто без ума. Судя по слухам, такая радость обошлась звездной чете в 3 млн рублей.
В своем Instagram Маликов поблагодарил фанатов за искренние поздравления и рассказал, что с рождением сына решил изменить имидж и всю свою жизнь. Малыша выписали из роддома, и он осваивается в новом для себя мирке. Родители не хотят озвучивать его имя, поэтому пользователи начали выдвигать свои версии.
54-летняя супруга артиста Елена 17 лет назад подарила ему дочь Стефанию. В то время у нее была наследница Ольга, родившаяся в первом браке. Сейчас в семье появился «мужчина», от которого бабушка просто без ума. Судя по слухам, такая радость обошлась звездной чете в 3 млн рублей.
В своем Instagram Маликов поблагодарил фанатов за искренние поздравления и рассказал, что с рождением сына решил изменить имидж и всю свою жизнь. Малыша выписали из роддома, и он осваивается в новом для себя мирке. Родители не хотят озвучивать его имя, поэтому пользователи начали выдвигать свои версии.
Автор: Джанабилова Татьяна П