В Instagram появится функция видеовызова Snapchat для iOS и Android
В Instagram появится функция видеовызова Snapchat для устройств, работающих на базе ОС iOS и Android. Сведения со ссылкой на инсайдеров появились в издании DailyMail.
Возможность начать видеозвонок будет доступна только в ранее существовавших диалогах Instagram. Значок об активации функции появится в верхнем углу сообщений Instagram Direct и сможет запускаться одним нажатием. Проект находится на стадии разработки, но в компании отказываются комментировать слухи.
Facebook, материнская компания Instagram, уже запустила видеозвонки с 17 миллиардами видеочатов, использующих приложение с 2017 года. Snapchat же позволяет своим пользователям делать звуковые звонки и общаться в специальном чате. В будущем все данные о пользователя, например, время, проведенное в приложении, скрыть будет невозможно.
Возможность начать видеозвонок будет доступна только в ранее существовавших диалогах Instagram. Значок об активации функции появится в верхнем углу сообщений Instagram Direct и сможет запускаться одним нажатием. Проект находится на стадии разработки, но в компании отказываются комментировать слухи.
Facebook, материнская компания Instagram, уже запустила видеозвонки с 17 миллиардами видеочатов, использующих приложение с 2017 года. Snapchat же позволяет своим пользователям делать звуковые звонки и общаться в специальном чате. В будущем все данные о пользователя, например, время, проведенное в приложении, скрыть будет невозможно.
Автор: Джанабилова Татьяна П