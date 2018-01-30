Опрос: Большинство россиян больше не ощущает кризиса
Доля российских граждан, которые чувствуют кризис, в конце 2017 года составила всего 40%, тогда как в начале 2016 года их было больше 70%. Такая информация появилась в исследовании «Ромира», опубликованном во вторник, 30 января.
Практически половина опрошенных (46%) не отрицает, что в стране есть некоторые экономические проблемы. Однако теперь россиян меньше волнуют проблемы с работой и обесценивание валюты. Кроме того, респонденты не так много говорят о том, что надо сокращать расходы на развлечения или дорогие товары и услуги. Часть тех, кто собирается экономить даже на самом нужном, включая продукты, с 2016 года уменьшилась с 66 до 48%.
Эксперты отметили, что данные результаты говорят о том, что тяжелые времена прошли. На еде люди планируют экономить меньше, нежели на развлечениях или дорогих услугах. «Градус тревожности в России существенно снизился», – заключили специалисты.
Практически половина опрошенных (46%) не отрицает, что в стране есть некоторые экономические проблемы. Однако теперь россиян меньше волнуют проблемы с работой и обесценивание валюты. Кроме того, респонденты не так много говорят о том, что надо сокращать расходы на развлечения или дорогие товары и услуги. Часть тех, кто собирается экономить даже на самом нужном, включая продукты, с 2016 года уменьшилась с 66 до 48%.
Эксперты отметили, что данные результаты говорят о том, что тяжелые времена прошли. На еде люди планируют экономить меньше, нежели на развлечениях или дорогих услугах. «Градус тревожности в России существенно снизился», – заключили специалисты.
Автор: Дрокина Татьяна