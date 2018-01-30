Полина Гагарина поделилась фотографией с отдыха на Мальдивах
Певица Полина Гагарина поделилась завораживающим фото в Instagram. Она проводит семейный отдых на Мальдивах.
Полина Гагарина позирует на фоне чистейшей воды Индийского океана. На певице короткие шорты, красный верх купальника и шляпа, а к камере она стоит спиной, загадочно смотря в небо. В комментарии к фото она написала, что сожалеет о заканчивающемся отдыхе и у нее останутся только воспоминания.
Фанаты звезды восхищены красотой кадра. Поклонники заметили, что он очаровывает и вызывает нежные чувства, фотография набрала уже 42 тыс. «лайков».
Полина Гагарина позирует на фоне чистейшей воды Индийского океана. На певице короткие шорты, красный верх купальника и шляпа, а к камере она стоит спиной, загадочно смотря в небо. В комментарии к фото она написала, что сожалеет о заканчивающемся отдыхе и у нее останутся только воспоминания.
Фанаты звезды восхищены красотой кадра. Поклонники заметили, что он очаровывает и вызывает нежные чувства, фотография набрала уже 42 тыс. «лайков».
Автор: Северов Андрей