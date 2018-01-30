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Виктория Романец негативно высказалась о венчании Тарасова и Костенко
Бывшая участница популярной российской телепередачи "Дом-2" Виктория Романец негативно прокомментировала свадебное торжество экс-супруга теледивы Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

Виктория Романец негативно высказалась о венчании Тарасова и Костенко


Вчера, 29 января, участник футбольного клуба "Локомотив" Тарасов устроил пышную свадьбу вместе с моделью Анастасией Костенко в одной из лучших гостиниц Москвы. Официально пара была расписана 9 января. Судя по слухам, супруга Тарасова беременна, что и могло стать причиной столь внезапной свадьбы.

Виктория Романец, бывшая звезда "Дома-2", нелестно отозвалась обо всей этой процессии. Так, она искренне считает, что Дмитрий Тарасов далеко не умный человек, также она добавила пару довольно грубых фраз о венчании и свадьбе как таковой. Виктория Романец заявила, что всю свою популярность спортсмен приобрел лишь благодаря своей бывшей супруге Ольге Бузовой. Подавляющее большинство подписчиков знаменитости разделили её мнение на этот счёт и добавили, что успехи бывшей Тарасова на медиапоприще не оставляют его в покое уже очень давно, так как он ни разу не упустил возможности поязвить.

"Футболисты не блещут интеллектом сами по себе, поэтому я уверена, что в этом союзе главенствовать будет исключительно супруга. Ведь у них, любителей погонять мяч, все одинаково - даже смех. Не хотела бы я себе футболиста в мужья. Думаю, что Костенко тоже далеко от мужа не ушла - просто увидела красивую жизнь. Я знаю о чем говорю, сама довольно долго была с подобным мужчиной в отношениях. Теперь ему почти 30 лет, и кем он стал?", - заявляет Романец в своем интервью для издания Dom2Life.ru.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 17:16
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