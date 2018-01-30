Рэпер Мот назвал первенца Соломоном
Рэпер Мот рассказал фанатам, что назвал первенца Соломоном. Соответствующий пост музыкант разместил в микроблоге Instagram.
Несколько дней назад Мария Мельникова родила супругу сына. Все это время Мот находился у постели жены, поддерживал ее и дожидался маленького чуда. Сегодня музыкант показал короткий ролик-нарезку, сделанный во время пребывания в роддоме Лапино. Видео получилось на редкость трогательным, у многих фанатов даже слезы навернулись на глазах. В комментариях певец написал: "Первый крик, сын Соломон".
Растроганные фанаты поздравили молодых родителей и написали, что никогда не видели столь душещипательного видео. Практически все оставили к посту свои пожелания.
Ранее сообщалось, что Мот забрал сына из больницы.
Несколько дней назад Мария Мельникова родила супругу сына. Все это время Мот находился у постели жены, поддерживал ее и дожидался маленького чуда. Сегодня музыкант показал короткий ролик-нарезку, сделанный во время пребывания в роддоме Лапино. Видео получилось на редкость трогательным, у многих фанатов даже слезы навернулись на глазах. В комментариях певец написал: "Первый крик, сын Соломон".
Растроганные фанаты поздравили молодых родителей и написали, что никогда не видели столь душещипательного видео. Практически все оставили к посту свои пожелания.
Ранее сообщалось, что Мот забрал сына из больницы.
Автор: Джанабилова Татьяна П