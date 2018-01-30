Вдова Хворостовского в трауре посетила вечеринку по случаю вручения премии Grammy
Овдовевшая 2 месяца назад жена известного оперного баритона Дмитрия Хворостовского, умершего от рака мозга, Флоранс была приглашена на модную вечеринку по случаю вручения премии Grammy. Светский раут прошел в одном из известных ресторанов Нью-Йорка Marriot Marqis.
Флоранс была с детьми Максимом и Ниной и выглядела сногсшибательно. Восхитительное красное платье дизайнерской работы подчеркивало бюст, а драгоценные украшения дополняли весь образ. Вдова была центром внимания, демонстрируя цветущий вид, ведь жизнь по-прежнему продолжается.
Гостей кормили изысканными деликатесами, кухней стран Азии и поили коктейлями, в состав которых входит водка. Но мало кто знает, что по христианским устоям, вдова должна нести траур по усопшему мужу как минимум 2 года, отказаться от спиртных напитков, не ходить в места развлечения, держать пост и молится о душе покойного. Чего нельзя сказать о овдовевшей Флоранс.
Поклонников также возмутила новость на церемонии вручения музыкальных наград планеты, где покойному Дмитрию Хворостовскому не воздали должного.
Флоранс была с детьми Максимом и Ниной и выглядела сногсшибательно. Восхитительное красное платье дизайнерской работы подчеркивало бюст, а драгоценные украшения дополняли весь образ. Вдова была центром внимания, демонстрируя цветущий вид, ведь жизнь по-прежнему продолжается.
Гостей кормили изысканными деликатесами, кухней стран Азии и поили коктейлями, в состав которых входит водка. Но мало кто знает, что по христианским устоям, вдова должна нести траур по усопшему мужу как минимум 2 года, отказаться от спиртных напитков, не ходить в места развлечения, держать пост и молится о душе покойного. Чего нельзя сказать о овдовевшей Флоранс.
Поклонников также возмутила новость на церемонии вручения музыкальных наград планеты, где покойному Дмитрию Хворостовскому не воздали должного.
Автор: Богданова Ярослава