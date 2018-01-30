Путин: ЦБ продолжит снижать ставку при наступлении экономической стабильности
ЦБ России продолжит снижать ключевую ставку, только при макроэкономической стабильности, к которой россияне должны привыкнуть. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин.
Сегодня Владимир Владимирович выступил перед доверенными лицами, собравшимися в Гостином дворе, чтобы послушать политика в роли кандидата на пост главы России. Путин первым делом сказал, что экономика стабилизировалась, но ее нужно укреплять.
За этот год в России снизился уровень инфляции, в годовом выражении показатель упал до 2,5%. К такому положению народ еще не привык, поэтому необходимо повышать финансовую грамотность россиян и рассказывать о жизни в условиях стабильности. Только после этого этапа Банк России снизит ставку.
Ранее Путин поручил ликвидировать вторую смену.
Сегодня Владимир Владимирович выступил перед доверенными лицами, собравшимися в Гостином дворе, чтобы послушать политика в роли кандидата на пост главы России. Путин первым делом сказал, что экономика стабилизировалась, но ее нужно укреплять.
За этот год в России снизился уровень инфляции, в годовом выражении показатель упал до 2,5%. К такому положению народ еще не привык, поэтому необходимо повышать финансовую грамотность россиян и рассказывать о жизни в условиях стабильности. Только после этого этапа Банк России снизит ставку.
Ранее Путин поручил ликвидировать вторую смену.
Автор: Джанабилова Татьяна П