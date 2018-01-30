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В Екатеринбурге стартовала работа сервиса по каршерингу «Делимобиль»
Со вторника, 30 января, сервис по каршерингу «Делимобиль» заработал в Екатеринбурге. Приход в областную столицу сети краткосрочного проката авто с поминутной оплатой анонсировал гендиректор Леонид Сысоев.

В Екатеринбурге стартовала работа сервиса по каршерингу «Делимобиль»


Как отметил бизнесмен, из года в год владение автомобилем повышается в цене, потому используют его всё реже. Каршеринг не предусматривает оплату бензина, содержание и обслуживание транспортного средства – клиент платит лишь за время, реально потраченное. По «Базовому» тарифу 1 минута арендованной машины оценивается сервисом в Екатеринбурге в 7 рублей, по тарифу «Сказка» – в 8 рублей. Такие же расценки установлены и в других городах, где работает «Делимобиль» (в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Уфе).

В административном центре Свердловской области на данный момент автопарк сервиса по каршерингу составляет 50 Hyundai Solaris. Если нововведение будет иметь спрос у жителей Екатеринбурга, руководство «Делимобиля» увеличит число брендированных авто в 6 раз.

Воспользовавшийся услугой гражданин сможет припарковать транспортное средство на любой городской стоянке, для того чтобы его арендовал иной желающий. В стоимость минуты включаются расходы на топливо, страховку, мойку и парковку.

Ранее сообщалось о возможном проложении от Екатеринбурга до Челябинска высокоскоростной ж/д дороги.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 18:00
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