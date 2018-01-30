КамАЗы могут комплектовать отечественными АКП
Грузовые автомобили КамАЗ могут комплектовать отечественными АКП. Инициатор этого проекта – Министерство промышленной торговли.
Первые работы по созданию новинки проводятся на предприятии в Тольятти. Кроме того, отмечается, что в прошлом году в России создали новое двойное сцепление, которое в текущем году проходит испытания на износостойкость и долговечность. При этом внимание уделят именно переключаемости передач в АКПП.
Также не так давно стало известно о том, что на площадке КАМАЗа будут изготавливаться основные узлы мотора и трансмиссий для легковых моделей корейской маркии Solaris и Creta. В 2017 году автопроизводители из РФ и Кореи уже провели переговоры на эту тему. Однако их результаты пока держатся в секрете.
Первые работы по созданию новинки проводятся на предприятии в Тольятти. Кроме того, отмечается, что в прошлом году в России создали новое двойное сцепление, которое в текущем году проходит испытания на износостойкость и долговечность. При этом внимание уделят именно переключаемости передач в АКПП.
Также не так давно стало известно о том, что на площадке КАМАЗа будут изготавливаться основные узлы мотора и трансмиссий для легковых моделей корейской маркии Solaris и Creta. В 2017 году автопроизводители из РФ и Кореи уже провели переговоры на эту тему. Однако их результаты пока держатся в секрете.
Автор: Дрокина Татьяна