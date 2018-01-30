В Орловской области при столкновении четырёх машин погибли двое полицейских
Сегодня, 30 января, около 10:40 в Малоархангельском районе произошло ДТП. В его ходе погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
Так, в Орловской области произошло столкновение трех легковых авто и "КамАЗа". "В итоге инцидента скончалось несколько людей, среди них была и владелица одной из машин, трое пассажиров получило травмы разной степени тяжести. На данный момент выжившие находятся в госпитале.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за выезда КамАЗа на встречку.
Так, в Орловской области произошло столкновение трех легковых авто и "КамАЗа". "В итоге инцидента скончалось несколько людей, среди них была и владелица одной из машин, трое пассажиров получило травмы разной степени тяжести. На данный момент выжившие находятся в госпитале.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за выезда КамАЗа на встречку.
Автор: Артемова Светлана