Ученые: Мужчины становятся более привлекательными, когда желанны другими женщинами
Ученые из университетов Сент-Эндрюса, Дарема и Эксетера доказали, что мужчины становятся более привлекательными, когда желанны другими женщинами. Материалы исследования появились в издании Scientific Reports.
Ученые провели эксперимент, показывая 49 добровольцам фотографии произведений искусства, рук, человеческих лиц. Женщин просили оценить привлекательность каждого изображения, прежде чем озвучить средний рейтинг остальным участникам. После этого респонденты начинали менять свое мнения, давая более высокие оценки мужским лицам, которые привлекли соперниц.
«Женщины копируют предпочтения матерей и других женщин. Возможно, это связано с общей тенденцией к влиянию мнения других людей», - рассказал руководитель исследования д-р Кейт Кросс.
Выводы ученых совпадают с исследованием коллег из Университета в Оклахоме, которые обнаружили, что 90% женщин стремятся к занятым мужчинам.
Ранее исследователи доказали, что привлекательность мужчин повышает морковь.
Ученые провели эксперимент, показывая 49 добровольцам фотографии произведений искусства, рук, человеческих лиц. Женщин просили оценить привлекательность каждого изображения, прежде чем озвучить средний рейтинг остальным участникам. После этого респонденты начинали менять свое мнения, давая более высокие оценки мужским лицам, которые привлекли соперниц.
«Женщины копируют предпочтения матерей и других женщин. Возможно, это связано с общей тенденцией к влиянию мнения других людей», - рассказал руководитель исследования д-р Кейт Кросс.
Выводы ученых совпадают с исследованием коллег из Университета в Оклахоме, которые обнаружили, что 90% женщин стремятся к занятым мужчинам.
Ранее исследователи доказали, что привлекательность мужчин повышает морковь.
Автор: Джанабилова Татьяна П