В Самаре ночью обнаружен труп в припаркованном авто
Ночью 29 января у дома №79, расположенного по улице Победы в Самаре, был найден труп зрелого мужчины в собственном автомобиле. С виду умершему около 50-55 лет.
После осмотра умершего, медиками был сделан вывод, что труп пролежал в машине как минимум 4 дня и следов насильственной смерти не было.
Полиция выясняет личность погибшего, причину смерти и решает, нужно ли заводить уголовное дело.
После осмотра умершего, медиками был сделан вывод, что труп пролежал в машине как минимум 4 дня и следов насильственной смерти не было.
Полиция выясняет личность погибшего, причину смерти и решает, нужно ли заводить уголовное дело.
Автор: Богданова Ярослава