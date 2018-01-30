SAIC Motor представил SUV Baojun 530 стоимостью 706 000 рублей
Китайский автопроизводитель SAIC Motor представил SUV Baojun 530. Стоимость нового внедорожника в Китае будет начинаться с 706 тыс. рублей.
Baojun 530 имеет три ряда сидений и является укрупненной версией ранее вышедшего Baojun 510. Интерьер и экстерьер моделей практически одинаковые. Небольшие изменения коснулись бамперов и фар. На выбор будут атмосферник 1,8 литра мощностью 137 сил либо полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л.с.. С ними можно будет установить 5-ти ступенчатую механическую КПП или робот iAMT. Полного привода не будет, все модели будут иметь только передний привод.
Из удобств предлагается современная мультимедийная система, 6 подушек безопасности, система стабилизации, датчики давления в шинах, стандартный климат-контроль, камера заднего вида, электроприводы настройки сидений, кожаный салон, колеса R16 либо R17.
Baojun 530 имеет три ряда сидений и является укрупненной версией ранее вышедшего Baojun 510. Интерьер и экстерьер моделей практически одинаковые. Небольшие изменения коснулись бамперов и фар. На выбор будут атмосферник 1,8 литра мощностью 137 сил либо полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л.с.. С ними можно будет установить 5-ти ступенчатую механическую КПП или робот iAMT. Полного привода не будет, все модели будут иметь только передний привод.
Из удобств предлагается современная мультимедийная система, 6 подушек безопасности, система стабилизации, датчики давления в шинах, стандартный климат-контроль, камера заднего вида, электроприводы настройки сидений, кожаный салон, колеса R16 либо R17.
Автор: Северов Андрей