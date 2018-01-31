Renault-Nissan-Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире
Renault-Nissan-Mitsubishi по итогам продаж стал крупнейшим автопроизводителем в мире. Обогнав компанию Volkswagen Group, успешное объединение, сформированное в прошлом году, реализовало 10 млн 610 тыс. автомобилей. Статистические данные предоставлены изданием Automotive News.
Японский концерн продал на мировых рынках 5 млн 820 тыс. своих моделей, французский Renault – 3 млн 760 тыс. ед. После присоединения к группе Mitsubishi показатели выросли еще на 1 млн 30 тыс. ед. Существенно отстав, на втором месте расположился одинокий борец за рынок Volkswagen Group – 10 млн 530 тыс. ед. Замыкает тройку лидеров Toyota – 10 млн 200 тыс. ед.
Три машиностроительных компании, наладившие партнерские отношения, планируют заняться разработкой электрокаров и через четыре года перевести все ТС на 4-модульные шасси.
Японский концерн продал на мировых рынках 5 млн 820 тыс. своих моделей, французский Renault – 3 млн 760 тыс. ед. После присоединения к группе Mitsubishi показатели выросли еще на 1 млн 30 тыс. ед. Существенно отстав, на втором месте расположился одинокий борец за рынок Volkswagen Group – 10 млн 530 тыс. ед. Замыкает тройку лидеров Toyota – 10 млн 200 тыс. ед.
Три машиностроительных компании, наладившие партнерские отношения, планируют заняться разработкой электрокаров и через четыре года перевести все ТС на 4-модульные шасси.
Автор: Джанабилова Татьяна П