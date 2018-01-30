Британские школьники посмотрели порно вместо фильма про Паддингтона
В британской школе ученики случайно увидели порно вместо второй части киноленты про медведя Паддингтона. При этом представители заведения не принесли родителям извинений.
Случился инцидент в Уолсолле в пятницу, 26 января. 9-летним школьникам за хорошее поведение решили показать новый фильм, но вместо него дети на экране увидели порноролик. Учителя объяснили это «проблемой с фильтрацией видеоконтента». Так, школьникам показали кино с сайта, а сотрудники забыли проверить запись до начала показа.
Администрация учебного заведения отправила родителям письма, где заверила, что идет выяснение причин инцидента, и пообещала не допустить его повторения.
Многим родителям не понравился такой подход: они уверены, что о случившемся надо было сообщить незамедлительно и извиниться. Некоторые дети спокойно восприняли увиденное, но для отдельных школьников просмотр оказался травмой, утверждают взрослые.
Случился инцидент в Уолсолле в пятницу, 26 января. 9-летним школьникам за хорошее поведение решили показать новый фильм, но вместо него дети на экране увидели порноролик. Учителя объяснили это «проблемой с фильтрацией видеоконтента». Так, школьникам показали кино с сайта, а сотрудники забыли проверить запись до начала показа.
Администрация учебного заведения отправила родителям письма, где заверила, что идет выяснение причин инцидента, и пообещала не допустить его повторения.
Многим родителям не понравился такой подход: они уверены, что о случившемся надо было сообщить незамедлительно и извиниться. Некоторые дети спокойно восприняли увиденное, но для отдельных школьников просмотр оказался травмой, утверждают взрослые.
Автор: Дрокина Татьяна