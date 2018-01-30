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Британские школьники посмотрели порно вместо фильма про Паддингтона
В британской школе ученики случайно увидели порно вместо второй части киноленты про медведя Паддингтона. При этом представители заведения не принесли родителям извинений.

Британские школьники посмотрели порно вместо фильма про Паддингтона


Случился инцидент в Уолсолле в пятницу, 26 января. 9-летним школьникам за хорошее поведение решили показать новый фильм, но вместо него дети на экране увидели порноролик. Учителя объяснили это «проблемой с фильтрацией видеоконтента». Так, школьникам показали кино с сайта, а сотрудники забыли проверить запись до начала показа.

Администрация учебного заведения отправила родителям письма, где заверила, что идет выяснение причин инцидента, и пообещала не допустить его повторения.

Многим родителям не понравился такой подход: они уверены, что о случившемся надо было сообщить незамедлительно и извиниться. Некоторые дети спокойно восприняли увиденное, но для отдельных школьников просмотр оказался травмой, утверждают взрослые.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 18:03
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