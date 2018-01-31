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Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу
Вегетарианство все больше и больше набирает популярность среди людей со всего мира. Ученые поддерживают выбор большинства, даже несмотря на то, что пока что далеко не все могут отказаться от мяса и перейти на "овощной режим". Они уверены, что через несколько лет вся планета откажется от мяса.

Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу


Известно, что очень много людей принципиально не употребляют мясные продукты из-за жалости к животным, из-за желания оздоровить организм или даже из-за вероисповедания. Также ходят слухи о том, что животная пища является одной из главных причин возникновения онкологических заболеваний. Но с другой стороны, доктора отрицательно относятся к полному отказу от пищи животного происхождения, так как в ней содержится ряд необходимых для нормального функционирования организма элементов, которых в овощах попросту нет.

К тому же обитатели стран с холодным климатом не смогут быть веганами, так как это нанесет непоправимый вред их здоровью. К тому же человек является всеядным существом, а вегетарианство, в этом случае, просто неестественное явление. Но наука не стоит на месте, и питательным элементам находятся равноценные альтернативы, поэтому полный отказ от мяса вполне реален.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 02:00
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