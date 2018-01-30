В Кашире камера зафиксировала, как подростки затушили снегом Вечный огонь
В городе Кашира Московской области камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как трое подростков закидали снегом Вечный огонь. Поняв, что пламя, символизирующее память о героях Отечества, затушено, школьники поспешили убежать.
Инцидент имел место на Аллее Славы в минувший понедельник в 4 часа дня. На кадрах видно, как подростки сперва помогают дворникам очищать мемориал от снежных осадков, но после ухода работников коммунальной службы мальчики стали заниматься хулиганством: прыгали через Вечный огонь, а затем засыпали его снегом.
Жители Каширы проинформировали о произошедшем сотрудников службы экстренной помощи (112), так как газ стал распространяться по Аллее Славы. На данный момент правоохранители уточняют личности снятых на камеру видеонаблюдения подростков.
Сегодня «Актуальные новости» сообщали также о попавшей на видео жительнице Воронежа, необычным способом пытавшейся пройти через заснеженный мост.
Инцидент имел место на Аллее Славы в минувший понедельник в 4 часа дня. На кадрах видно, как подростки сперва помогают дворникам очищать мемориал от снежных осадков, но после ухода работников коммунальной службы мальчики стали заниматься хулиганством: прыгали через Вечный огонь, а затем засыпали его снегом.
Жители Каширы проинформировали о произошедшем сотрудников службы экстренной помощи (112), так как газ стал распространяться по Аллее Славы. На данный момент правоохранители уточняют личности снятых на камеру видеонаблюдения подростков.
Сегодня «Актуальные новости» сообщали также о попавшей на видео жительнице Воронежа, необычным способом пытавшейся пройти через заснеженный мост.
Автор: Воробьева Алина