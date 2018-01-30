Сбербанк начнет торговать криптовалютой через швейцарскую «дочку»
Сбербанк может начать торговлю криптовалютой, проводя электронные финансовые транзакции через швейцарскую «дочку» Sberbank Switzerlang AG. Сведения предоставил Андрей Шеметов, возглавляющий Департамент глобальных рынков.
«Мы понимаем, что криптовалютные операции в России не легализированы, поэтому решили работать через Швейцарию. Так мы сможем удовлетворить растущие потребности клиентов и стратегически подготовиться к оказанию любых видов услуг», - отметил банкир.
Экономисты Сбербанка разрабатывают трейдинговый setup, позволяющий не только стать активным участником рынка, но и предлагать свои позиции. Криптовалюты – рисковый продукт, но его нельзя запрещать. Лучше и правильнее найти способ регулирования.
Ранее Сбербанк просил клиентов не отвечать мошенникам, звонящих от имени учреждения.
«Мы понимаем, что криптовалютные операции в России не легализированы, поэтому решили работать через Швейцарию. Так мы сможем удовлетворить растущие потребности клиентов и стратегически подготовиться к оказанию любых видов услуг», - отметил банкир.
Экономисты Сбербанка разрабатывают трейдинговый setup, позволяющий не только стать активным участником рынка, но и предлагать свои позиции. Криптовалюты – рисковый продукт, но его нельзя запрещать. Лучше и правильнее найти способ регулирования.
Ранее Сбербанк просил клиентов не отвечать мошенникам, звонящих от имени учреждения.
Автор: Джанабилова Татьяна П