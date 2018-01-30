В доме по улице Профсоюзной в Кирове был найден труп мужчины
В ночь на 28 января в девятиэтажном жилом доме №71 по улице Профсоюзной в Кирове было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Труп нашла группа девушек, возвращавшихся с дискотеки, между вторым и третьим этажами на лестничной площадке.
Прибывшие на место происшествия следственная группа и медики заключили, что мужчина умер от алкогольного отравления и следов насильственной смерти нет. Умерший не имел постоянного места жительства, но следственные проверки продолжаются.
Прибывшие на место происшествия следственная группа и медики заключили, что мужчина умер от алкогольного отравления и следов насильственной смерти нет. Умерший не имел постоянного места жительства, но следственные проверки продолжаются.
Автор: Богданова Ярослава