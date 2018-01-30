"Обезьяньи пляски" на свадьбе Тарасова попали на видео
"Обезьяньи пляски" гостей со стороны жениха на свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко попали на видео. Сведения появились на Telegram-канале Super.
Свадебное мероприятие состоялось в минувшие выходные. Тамада устроил конкурс и позвал на сцену мужчин, которые разделись и под песни T-Killah показывали свои хореографические способности. Потом, воодушевившись зажигательным настроением конкурсантов, к ним присоединились дамы и другие гости. Сторона невесты, приехавшая из Сальска, предпочла воздержаться от диких плясок.
Ранее сообщалось, что игрок "Локомотива" перебрал со спиртным на своей свадьбе.
Свадебное мероприятие состоялось в минувшие выходные. Тамада устроил конкурс и позвал на сцену мужчин, которые разделись и под песни T-Killah показывали свои хореографические способности. Потом, воодушевившись зажигательным настроением конкурсантов, к ним присоединились дамы и другие гости. Сторона невесты, приехавшая из Сальска, предпочла воздержаться от диких плясок.
Ранее сообщалось, что игрок "Локомотива" перебрал со спиртным на своей свадьбе.
Автор: Джанабилова Татьяна П