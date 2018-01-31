Счастливая Цымбалюк-Романовская в свадебном платье пришла на очередное шоу
Счастливая Цымбалюк-Романовская в свадебном платье пришла на очередное шоу. В нем она была в день регистрации брака с Джигарханяном. Платье оказалось весьма красивым, и подчеркивало ее стройную фигуру.
В понедельник 29 числа проводились программы о ней в одно время по двум федеральным каналам. С Дмитрием Борисовым в «Пусть говорят» на 1-ом канале проходило обсуждение под названием «Покаяние Виталины», а с Андреем Малаховым в прямой трансляции на канале «Россия» шло «Разоблачение Элины». Ходят слухи, что на подобных шоу экс-супруга актера неплохо зарабатывает. Столько, что это позволило ей купить 4-ую квартиру. Три предыдущие, стоимость которых составляет сто миллионов, она говорит, что смогла купить на денежные средства отца. Помимо этого, со слов Виталины Цымбалюк-Романовской, она брала деньги в кредит. Так или иначе квартиры были приобретены ею до вступления в брак народным артистом РФ.
На очередных съемках Цымбалюк-Романовская присутствовала, одетая в свадебное платье, то самое, которое было на ней в день регистрации брака с Джигарханяном. Платье оказалось весьма красивым, и подчеркивало ее стройную фигуру.
В понедельник 29 числа проводились программы о ней в одно время по двум федеральным каналам. С Дмитрием Борисовым в «Пусть говорят» на 1-ом канале проходило обсуждение под названием «Покаяние Виталины», а с Андреем Малаховым в прямой трансляции на канале «Россия» шло «Разоблачение Элины». Ходят слухи, что на подобных шоу экс-супруга актера неплохо зарабатывает. Столько, что это позволило ей купить 4-ую квартиру. Три предыдущие, стоимость которых составляет сто миллионов, она говорит, что смогла купить на денежные средства отца. Помимо этого, со слов Виталины Цымбалюк-Романовской, она брала деньги в кредит. Так или иначе квартиры были приобретены ею до вступления в брак народным артистом РФ.
На очередных съемках Цымбалюк-Романовская присутствовала, одетая в свадебное платье, то самое, которое было на ней в день регистрации брака с Джигарханяном. Платье оказалось весьма красивым, и подчеркивало ее стройную фигуру.
Автор: Дмитреняк Татьяна