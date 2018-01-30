Николай Валуев призывает не доверять откровениям Григория Родченкова
Депутат Госдумы России Николай Валуев призывает не доверять новым откровениям информатора WADA Григория Родченкова, которыми он поделился с журналистами немецкого ТВ-канала ARD в самый важный для России момент – выборы президента и поддержка спортсменов на ОИ-2018. Сведения появились в издании «ПолитЭксперт».
Россия добилась, чтобы МОК пустил 169 спортсменов на Игры в Пхенчхан. Не успел народ порадоваться, как Германия показала фильм с участием Родченкова, рассказывающего о подтасовке допинг-проб российских спортсменов.
Валуев рекомендовал не верить человеку, проходящему по уголовному делу о незаконном обороте запрещенных препаратов. Находясь в США, он подобрал время перед выборами и решил обвинить высшее руководство страны в подтасовке результатов. Боксер считает, что вся ситуация крутится вокруг политики.
Россия добилась, чтобы МОК пустил 169 спортсменов на Игры в Пхенчхан. Не успел народ порадоваться, как Германия показала фильм с участием Родченкова, рассказывающего о подтасовке допинг-проб российских спортсменов.
Валуев рекомендовал не верить человеку, проходящему по уголовному делу о незаконном обороте запрещенных препаратов. Находясь в США, он подобрал время перед выборами и решил обвинить высшее руководство страны в подтасовке результатов. Боксер считает, что вся ситуация крутится вокруг политики.
Автор: Джанабилова Татьяна П