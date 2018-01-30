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exclusive / Криминал

В Уфе мошенница похитила у знакомых 31 миллион рублей
В Уфе была осуждена 57-летняя местная жительница, которая на протяжении десяти лет обманывала своих знакомых. Она постоянно выпрашивала у них средства для якобы развития своего бизнеса.

В Уфе мошенница похитила у знакомых 31 миллион рублей


Так, женщина рассказывала своим знакомым о том, что является владелицей солидного предприятия, которое занимается продажей нефтепродуктов. По её словам, это предприятие имеет потенциальную валидность на мировом рынке, поэтому его любой ценой нужно развивать. Но на самом деле она не была владелицей какой-либо компании. Полученные обманным путем средства женщина потратила на собственные нужды.

"Поначалу она возвращала все деньги, которые одалживала. В этом прослеживался явный мотив - показать, что "бизнес" начинает приносить прибыль. В итоге в общем сумме она присвоила себе порядка 31 миллиона рублей", - рассказали в горсуде.

Свою вину обвиняемая признавать не собирается. Суд вынес ей вердикт в виде наказания - лишение свободы на 4,5 года в колонии общего режима.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 19:02
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