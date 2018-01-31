Физики из МГУ им. Ломоносова создали более точный алгоритм для радаров спутников
Физики из МГУ им. Ломоносова в кооперации с иностранными учеными разработали программный алгоритм, более точно отсеивающий помехи радиоволн при сканировании поверхности Земли. Впервые для подобных исследований использовалась модель ионосферы планеты.
Новый алгоритм поможет составлять более точные модели поверхности Земли. Спутники-георадары, принимая отраженные от поверхности сигналы, ловят также много помех, которые влияют на точность получаемой информации. Новое программное обеспечение, включающее новые алгоритмы обработки сигнала, гораздо лучше отсеят разного рода «шумы».
Впервые для построения нового алгоритма была использована модель ионосферы Земли. Солнечные лучи создают ионы и положительно, а также отрицательно заряженные частицы, которые дают много помех для радаров спутников. Теперь эти помехи будут учитываться в новом алгоритме. Ученым в работе помогали суперкомпьютеры «Ломоносов» и «Чебышев», установленные в МГУ, об этом рассказал Ярослав Илюшин, доцент кафедры физики атмосферы физического факультета МГУ.
Данную технологию планируют внедрить при исследовании других планет, в частности, в научных программах: «Марс Экспресс», Mars Reconnaissance Orbiter, JUICE и других.
Новый алгоритм поможет составлять более точные модели поверхности Земли. Спутники-георадары, принимая отраженные от поверхности сигналы, ловят также много помех, которые влияют на точность получаемой информации. Новое программное обеспечение, включающее новые алгоритмы обработки сигнала, гораздо лучше отсеят разного рода «шумы».
Впервые для построения нового алгоритма была использована модель ионосферы Земли. Солнечные лучи создают ионы и положительно, а также отрицательно заряженные частицы, которые дают много помех для радаров спутников. Теперь эти помехи будут учитываться в новом алгоритме. Ученым в работе помогали суперкомпьютеры «Ломоносов» и «Чебышев», установленные в МГУ, об этом рассказал Ярослав Илюшин, доцент кафедры физики атмосферы физического факультета МГУ.
Данную технологию планируют внедрить при исследовании других планет, в частности, в научных программах: «Марс Экспресс», Mars Reconnaissance Orbiter, JUICE и других.
Автор: Северов Андрей