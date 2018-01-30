Ученые: 1200-летний мини-ледниковый период вызвал глобальное потепление
Геологи, изучающие валуны, оставленные после таяния древних канадских ледяных щитов, подтвердили, что 1200-летний ледниковый мини-период вызвало глобальное потепление. Материалы исследования появились в тематическом издании.
«12,9 тыс. – 11,7 тыс. лет назад температура в Гренландии, Европе, Северной Америки резко упала на 10 градусов, откинув нас к условиям Ледникового периода», - рассказал сотрудник Университета Миннесоты Энди Викерт.
Одна из теорий заключается в том, что спад был вызван ударом астероида или кометы, заполонивших атмосферу дымкой и закрыв солнечный свет. Пока неясно, как это могло вызвать такое продолжительное охлаждение. Более популярная теория заключается в притоке большого количества пресной, охлажденной воды в Северную Атлантику.
В новом исследовании ученые нашли озеро Агассиз, из которого эти потока попадали в океан, Миссисипи, Мексиканский залив. Теперь им предстоит изучить каменные глыбы на наличие бериллия, что позволит определить их время нахождения в водоемах.
Ранее ученые доказали, что глобальное потепление ускоряет чистый воздух.
«12,9 тыс. – 11,7 тыс. лет назад температура в Гренландии, Европе, Северной Америки резко упала на 10 градусов, откинув нас к условиям Ледникового периода», - рассказал сотрудник Университета Миннесоты Энди Викерт.
Одна из теорий заключается в том, что спад был вызван ударом астероида или кометы, заполонивших атмосферу дымкой и закрыв солнечный свет. Пока неясно, как это могло вызвать такое продолжительное охлаждение. Более популярная теория заключается в притоке большого количества пресной, охлажденной воды в Северную Атлантику.
В новом исследовании ученые нашли озеро Агассиз, из которого эти потока попадали в океан, Миссисипи, Мексиканский залив. Теперь им предстоит изучить каменные глыбы на наличие бериллия, что позволит определить их время нахождения в водоемах.
Ранее ученые доказали, что глобальное потепление ускоряет чистый воздух.
Автор: Джанабилова Татьяна П