Цены на флагманский кроссовер Peugeot 5008 для РФ стартуют от 34 тысяч долларов
Французский автопроизводитель объявил цены для российского потребителя на флагманский кроссовер Peugeot 5008. Стоимость машины будет находиться в пределах 34-41 тысячи долларов.
Основой нового кроссовера среднего размера Peugeot 5008 стала глобальная платформа французской компании EMP2. Разработчики удлинили кузов внедорожника до 4,6 м, а колёсную базу увеличили, по сравнению с предшественником Peugeot 3008, на 16,5 см. У новой модели она достигает 2,8 м, благодаря чему салон для задних пассажиров стал более просторным. Автомобиль будет предлагаться в 5- либо 7-местном исполнении.
Силовую линейку для РФ представят двумя агрегатами: 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л/с и 2-литровым турбодизелем с таким же производительным показателем. Уточняется, расход топлива в смешанном цикле I мотора составит 6,1 л на 100 км, II – 4,8 л. Трансмиссией выступит 6-ступенчатая АКПП Aisin последнего поколения. Привод – исключительно передний.
Инженеры оформили интерьер Peugeot 5008 в футуристическом стиле high-tech под названием I-Cockpit. Для базовой комплектации доступны экран мультимедиа на 8 дюймов, цифровая приборная панель на 12 дюймов и оригинальное, усечённое с двух сторон, рулевое колесо.
Старт продаж на территории России назначен на 12 февраля. Peugeot 5008 будет предлагаться в 3-х вариантах – GT Line, Allure и Active. Кроссовер с бензиновым двигателем, в зависимости от комплектации, оценивается в 1,9-2,2 миллиона рублей, с дизельным мотором – в 2-2,3 миллиона рублей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о росте цен в РФ на Ford Fiesta.
Основой нового кроссовера среднего размера Peugeot 5008 стала глобальная платформа французской компании EMP2. Разработчики удлинили кузов внедорожника до 4,6 м, а колёсную базу увеличили, по сравнению с предшественником Peugeot 3008, на 16,5 см. У новой модели она достигает 2,8 м, благодаря чему салон для задних пассажиров стал более просторным. Автомобиль будет предлагаться в 5- либо 7-местном исполнении.
Силовую линейку для РФ представят двумя агрегатами: 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л/с и 2-литровым турбодизелем с таким же производительным показателем. Уточняется, расход топлива в смешанном цикле I мотора составит 6,1 л на 100 км, II – 4,8 л. Трансмиссией выступит 6-ступенчатая АКПП Aisin последнего поколения. Привод – исключительно передний.
Инженеры оформили интерьер Peugeot 5008 в футуристическом стиле high-tech под названием I-Cockpit. Для базовой комплектации доступны экран мультимедиа на 8 дюймов, цифровая приборная панель на 12 дюймов и оригинальное, усечённое с двух сторон, рулевое колесо.
Старт продаж на территории России назначен на 12 февраля. Peugeot 5008 будет предлагаться в 3-х вариантах – GT Line, Allure и Active. Кроссовер с бензиновым двигателем, в зависимости от комплектации, оценивается в 1,9-2,2 миллиона рублей, с дизельным мотором – в 2-2,3 миллиона рублей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о росте цен в РФ на Ford Fiesta.
Автор: Воробьева Алина