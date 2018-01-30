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Цены на флагманский кроссовер Peugeot 5008 для РФ стартуют от 34 тысяч долларов
Французский автопроизводитель объявил цены для российского потребителя на флагманский кроссовер Peugeot 5008. Стоимость машины будет находиться в пределах 34-41 тысячи долларов.

Цены на флагманский кроссовер Peugeot 5008 для РФ стартуют от 34 тысяч долларов


Основой нового кроссовера среднего размера Peugeot 5008 стала глобальная платформа французской компании EMP2. Разработчики удлинили кузов внедорожника до 4,6 м, а колёсную базу увеличили, по сравнению с предшественником Peugeot 3008, на 16,5 см. У новой модели она достигает 2,8 м, благодаря чему салон для задних пассажиров стал более просторным. Автомобиль будет предлагаться в 5- либо 7-местном исполнении.

Силовую линейку для РФ представят двумя агрегатами: 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л/с и 2-литровым турбодизелем с таким же производительным показателем. Уточняется, расход топлива в смешанном цикле I мотора составит 6,1 л на 100 км, II – 4,8 л. Трансмиссией выступит 6-ступенчатая АКПП Aisin последнего поколения. Привод – исключительно передний.

Инженеры оформили интерьер Peugeot 5008 в футуристическом стиле high-tech под названием I-Cockpit. Для базовой комплектации доступны экран мультимедиа на 8 дюймов, цифровая приборная панель на 12 дюймов и оригинальное, усечённое с двух сторон, рулевое колесо.

Старт продаж на территории России назначен на 12 февраля. Peugeot 5008 будет предлагаться в 3-х вариантах – GT Line, Allure и Active. Кроссовер с бензиновым двигателем, в зависимости от комплектации, оценивается в 1,9-2,2 миллиона рублей, с дизельным мотором – в 2-2,3 миллиона рублей.



Ранее «Актуальные новости» сообщали о росте цен в РФ на Ford Fiesta.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 19:27
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