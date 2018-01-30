В Москве мужчину оштрафовали за неправильную парковку, пока он стоял в пробке
В Москве мужчина был оштрафован на 3 тысячи рублей за неправильно припаркованное авто. Как оказалось, водитель в это время стоял в пробке.
Причем выяснилось, что машина жителя столицы следовала по средней полосе. Водитель решил обратиться в МАДИ из-за сложившейся ситуации. В ведомстве заявили, что штрафную санкцию можно было обжаловать, но сделать это надо было на протяжении 10-ти дней.
Однако мужчина не успел провести данную процедуру из-за новогодних праздников. Поэтому москвичу пришлось уплатить указанный штраф.
Причем выяснилось, что машина жителя столицы следовала по средней полосе. Водитель решил обратиться в МАДИ из-за сложившейся ситуации. В ведомстве заявили, что штрафную санкцию можно было обжаловать, но сделать это надо было на протяжении 10-ти дней.
Однако мужчина не успел провести данную процедуру из-за новогодних праздников. Поэтому москвичу пришлось уплатить указанный штраф.
Автор: Дрокина Татьяна