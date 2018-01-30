Mercedes-Benz Sprinter 2019 года дебютирует 6 февраля
Mercedes-Benz Sprinter 2019 года дебютирует 6 февраля в Дуйсбурге, Германия. Автомобиль третьего поколения должен затмить предшественника, форма которого не менялась с 2006 года.
Снаружи Mercedes-Benz Sprinter 2019 года эволюционировал: новые фары, решетка большого размера, с крупным 3-звездочным логотипом звезды в центре. В отличие от других коммерческих автомобилей модель станет более аэродинамичной.
Интерьер фургона получил новую информационно-развлекательную систему, точки-доступа к Wi-Fi, Pro Connect, зарядные точки USB, климат-контроль, сиденья с электрическим управлением с функцией памяти, многофункциональное 3-спицевое рулевое колесо и аналоговые циферблаты. До сих пор ничего не известно о линейке двигателей, но возможно, Sprinter оснастят вариантом с нулевым уровнем выбросов.
Ранее фургон попал на видео.
Снаружи Mercedes-Benz Sprinter 2019 года эволюционировал: новые фары, решетка большого размера, с крупным 3-звездочным логотипом звезды в центре. В отличие от других коммерческих автомобилей модель станет более аэродинамичной.
Интерьер фургона получил новую информационно-развлекательную систему, точки-доступа к Wi-Fi, Pro Connect, зарядные точки USB, климат-контроль, сиденья с электрическим управлением с функцией памяти, многофункциональное 3-спицевое рулевое колесо и аналоговые циферблаты. До сих пор ничего не известно о линейке двигателей, но возможно, Sprinter оснастят вариантом с нулевым уровнем выбросов.
Ранее фургон попал на видео.
Автор: Джанабилова Татьяна П