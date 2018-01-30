В Подмосковье за просьбу перепарковать машину мужчине выстрелили в лицо
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться со стрельбой, которая была зафиксирована на парковке недалеко от одного из жилых домов. Житель города Видного попросил мужчину перепарковать свой автомобиль, за что владелец машины выстрелил просившему прямо в лицо.
Сообщается, что инцидент был зафиксирован 21 января, примерно в 10 часов вечера. Житель города попросил водителя переместить свой автомобиль "Skoda" подальше, так как он мешает выехать его "Mitsubishi". Ответа не последовало, так как в салоне никого не было, но на лобовом стекле авто был лист бумаги с номером владельца. Мужчина позвонил по нему и услышал женский голос, который сообщил, что сейчас выйдет её супруг и переставит машину.
Через несколько минут, как и пообещала женщина, вышел хозяин авто в нетрезвом состоянии. Вместо того, чтобы перепарковать машину, он начал заявлять, что мужчина якобы невежливо разговаривал с его супругой. После этого он сел в машину, но вместо того, чтобы отъехать, вылез оттуда с пистолетом. Мужчина без предварительных угроз совершил выстрел в лицо жертвы, пуля попала прямо в глаз.
Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов установили личность преступника. Им оказался безработный житель Вологды 43 лет от роду. Его вскоре обнаружили и задержали. Оружие было обнаружено в другом автомобиле - стоящем рядом "Mercedes".
Сообщается, что инцидент был зафиксирован 21 января, примерно в 10 часов вечера. Житель города попросил водителя переместить свой автомобиль "Skoda" подальше, так как он мешает выехать его "Mitsubishi". Ответа не последовало, так как в салоне никого не было, но на лобовом стекле авто был лист бумаги с номером владельца. Мужчина позвонил по нему и услышал женский голос, который сообщил, что сейчас выйдет её супруг и переставит машину.
Через несколько минут, как и пообещала женщина, вышел хозяин авто в нетрезвом состоянии. Вместо того, чтобы перепарковать машину, он начал заявлять, что мужчина якобы невежливо разговаривал с его супругой. После этого он сел в машину, но вместо того, чтобы отъехать, вылез оттуда с пистолетом. Мужчина без предварительных угроз совершил выстрел в лицо жертвы, пуля попала прямо в глаз.
Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов установили личность преступника. Им оказался безработный житель Вологды 43 лет от роду. Его вскоре обнаружили и задержали. Оружие было обнаружено в другом автомобиле - стоящем рядом "Mercedes".
Автор: Артемова Светлана