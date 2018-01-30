Ученые создали сокращающиеся на свету мышцы
Ученые, работающие на базе Вашингтонского университета, создали сокращающиеся на свету мышцы. Детальные результаты исследования появились на страницах издания Macromolecular Rapid Communications.
Ученые изобрели полимер, меняющий окраску и форму под действием световых лучей. Сначала процесс протекал только в растворе, позволяющем проводить окислительно-восстановительные реакции. Теперь механизм работает вне жидкости. Кусок вещества на изоленте прикрепили к проволоке и подвесили, добавив к конструкции груз весом 20 миллиграмм. Через пять часов воздействия синим цветом полимер смог сместить груз, изогнув ленту.
Ученые согласны, что система не совершенна и работает медленно, но дальнейшая работа сделает ее более эффективной. В планах также «научить» полимер совершать действия под влиянием электрических сигналов.
Ранее экспертам удалось вырастить из клеток человека настоящую мышцу.
Ученые изобрели полимер, меняющий окраску и форму под действием световых лучей. Сначала процесс протекал только в растворе, позволяющем проводить окислительно-восстановительные реакции. Теперь механизм работает вне жидкости. Кусок вещества на изоленте прикрепили к проволоке и подвесили, добавив к конструкции груз весом 20 миллиграмм. Через пять часов воздействия синим цветом полимер смог сместить груз, изогнув ленту.
Ученые согласны, что система не совершенна и работает медленно, но дальнейшая работа сделает ее более эффективной. В планах также «научить» полимер совершать действия под влиянием электрических сигналов.
Ранее экспертам удалось вырастить из клеток человека настоящую мышцу.
Автор: Джанабилова Татьяна П