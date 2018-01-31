Федор Бондарчук и Паулина Андреева признались в обмане общественности
Знаменитый в России актер и режиссер Федор Бондарчук со своей нынешней пассией Паулиной Андреевой, как оказалось уже давно обманывают своих поклонников. Все уже давно смирились с тем фактом, что у Бондарчука нет аккаунта в соцсети, в частности Instagram, как он опроверг эту информацию, ведь блог актер все-таки ведет, но тайно.
Как сам он сообщает, у режиссера не возникает интерес выкладывать фото на всеобщее обозрение, а тем более делиться частной жизнью со всеми. Но на очень близких друзей и родственников, запрет не распространяется. Поэтому доступа к странице актера, поклонники не имеют.
У начинающей актрисы тоже есть свой микроблог, но там опубликовано лишь две фотографии. Андреева утверждает, что уже вышла из того возраста, когда все занимаются публикацией личных фото и просиживанием в соцсетях. А предпочитает отдаваться работе в театре и кино, и заниматься домашними хлопотами, получая от этого массу удовольствия.
Поклонники звездной пары еще раньше заметили, что возлюбленные старательно скрывают всю информацию о своих отношениях.
Как сам он сообщает, у режиссера не возникает интерес выкладывать фото на всеобщее обозрение, а тем более делиться частной жизнью со всеми. Но на очень близких друзей и родственников, запрет не распространяется. Поэтому доступа к странице актера, поклонники не имеют.
У начинающей актрисы тоже есть свой микроблог, но там опубликовано лишь две фотографии. Андреева утверждает, что уже вышла из того возраста, когда все занимаются публикацией личных фото и просиживанием в соцсетях. А предпочитает отдаваться работе в театре и кино, и заниматься домашними хлопотами, получая от этого массу удовольствия.
Поклонники звездной пары еще раньше заметили, что возлюбленные старательно скрывают всю информацию о своих отношениях.
Автор: Богданова Ярослава