Ученые: Люди могут умереть только встретив смерть наедине
Американские ученые исследовали смертность среди людей и пришли к выводу, что практически все, кто находится при смерти, могут умереть, только встретив смерть наедине. Зачастую отсрочка связана с теми, кто присутствует рядом с ними.
Глава научной группы Ноттингемского университета Гленис Кэсвелл рассказала, что в рамках проведенного ими исследования удалось обнаружить ранее неизвестный уровень контроля людей над смертью. По словам специалиста, подавляющее большинство тех, кто готовится уйти из жизни, не могут этого сделать в присутствии, как посторонних, так и своих близких. Момент ухода из жизни наступает только тогда, когда люди находятся наедине. Это же касается и тех, кто просто тяжело болен. Им проще переносить тяготы заболевания наедине, уточнила Гленис Кэсвелл.
Не так давно исследователи медицинского факультета Нью-Йоркского университета предположили, что большинство людей, находящихся при смерти, боится того, что после смерти их сознание продолжит функционировать, хотя тело больше не будет подавать признаки жизни.
Глава научной группы Ноттингемского университета Гленис Кэсвелл рассказала, что в рамках проведенного ими исследования удалось обнаружить ранее неизвестный уровень контроля людей над смертью. По словам специалиста, подавляющее большинство тех, кто готовится уйти из жизни, не могут этого сделать в присутствии, как посторонних, так и своих близких. Момент ухода из жизни наступает только тогда, когда люди находятся наедине. Это же касается и тех, кто просто тяжело болен. Им проще переносить тяготы заболевания наедине, уточнила Гленис Кэсвелл.
Не так давно исследователи медицинского факультета Нью-Йоркского университета предположили, что большинство людей, находящихся при смерти, боится того, что после смерти их сознание продолжит функционировать, хотя тело больше не будет подавать признаки жизни.
Автор: Пчелкин Руслан