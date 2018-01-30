Близнецы требуют от Apple 20 млн за проблемы с распознаванием лиц
Владимирские братья-близнецы требуют 20 миллионов российских рублей от американской компании Apple за то, что купленные ими гаджеты с распознаванием лиц (система Face ID) не гарантирует защиту данных пользователя. Представитель владимирцев юрист Ардыкуцу сообщил, что претензия близнецов о корректности работы модели iPhone X была направлена в офис Apple в РФ.
В заявлении было выражено недовольство тем, что система на устройствах работает неправильно. Братья просят производителя улучшить технологию, а также компенсировать моральный ущерб. Размер выплаты составит 20 млн руб.
Адвокат добавил, что заявители, покупая новые смартфоны, хотели пользоваться возможностью разблокировки с помощью распознавания лиц. Однако потом выяснилось, что каждый из гаджетов распознает обоих близнецов. До совершения покупки продавцы не предупредили об этом пользователей. В инструкции к устройствам подобной информации тоже не было.
В заявлении россияне потребовали внести в документы, прилагаемые к смартфонам, предупреждение о том, как система работает с лицами близнецов. Если компания откажется удовлетворить претензию, владимирцы обещают пойти в суд. Пока в Apple ситуацию не прокомментировали.
В заявлении было выражено недовольство тем, что система на устройствах работает неправильно. Братья просят производителя улучшить технологию, а также компенсировать моральный ущерб. Размер выплаты составит 20 млн руб.
Адвокат добавил, что заявители, покупая новые смартфоны, хотели пользоваться возможностью разблокировки с помощью распознавания лиц. Однако потом выяснилось, что каждый из гаджетов распознает обоих близнецов. До совершения покупки продавцы не предупредили об этом пользователей. В инструкции к устройствам подобной информации тоже не было.
В заявлении россияне потребовали внести в документы, прилагаемые к смартфонам, предупреждение о том, как система работает с лицами близнецов. Если компания откажется удовлетворить претензию, владимирцы обещают пойти в суд. Пока в Apple ситуацию не прокомментировали.
Автор: Дрокина Татьяна