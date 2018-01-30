Boeing Dreamliner впервые в истории совершил полет на топливе с горчичным маслом
Самолет Boeing Dreamliner впервые в истории пролетел маршрут из Австралии в США, используя топливо, смешанное с горчичным маслом. Подобное топливо может уменьшить на 80% выбросы CO2.
Самолет принадлежит австралийской компании Qantas. В полете из Австралии в США самолет использовал топливную смесь с 10% горчичного масла. За 15 часов работы двигателей выбросы углекислого газа сократились на 7%.
Директор авиакомпании заявил, что такое топливо абсолютно безопасно. "Это абсолютно нормальный вылет для нас", — заявил Элисон Уэбстер. Потенциально использование в будущем подобного биотоплива сократит выбросы углекислоты на 80%.
Самолет принадлежит австралийской компании Qantas. В полете из Австралии в США самолет использовал топливную смесь с 10% горчичного масла. За 15 часов работы двигателей выбросы углекислого газа сократились на 7%.
Директор авиакомпании заявил, что такое топливо абсолютно безопасно. "Это абсолютно нормальный вылет для нас", — заявил Элисон Уэбстер. Потенциально использование в будущем подобного биотоплива сократит выбросы углекислоты на 80%.
Автор: Северов Андрей