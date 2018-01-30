Вице-премьер Украины призвал принять новый закон о государственном языке
На Украине нужно закрепить понятие национальной идентичности. Сделать это можно через новый закон о государственном языке и отмене действующего документа о языковой политике, принятого в 2012 году. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Вячеслав Кириленко.
«Год столетия независимости, как нельзя лучше, подходит для принятия мер, которые не позволят прокремлевским силам взять реванш», - написал политик на портале «Украинской правды».
Шесть лет назад власти приняли закон, допускающий использование на Украине русского языка, по после событий 2014 года и «вторжения» РФ в Крым он утратил силу.
«Год столетия независимости, как нельзя лучше, подходит для принятия мер, которые не позволят прокремлевским силам взять реванш», - написал политик на портале «Украинской правды».
Шесть лет назад власти приняли закон, допускающий использование на Украине русского языка, по после событий 2014 года и «вторжения» РФ в Крым он утратил силу.
Автор: Джанабилова Татьяна П