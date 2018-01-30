В Воронеже задержали подозреваемого в мошенничестве с установкой окон на 2 млн рублей
В Воронеже по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере задержан 31-летний житель Ростовской области. Мужчине инкриминируют завладение у потерпевшего 2 млн рублей якобы для установки в офисе новых окон, которые так и не были предоставлены.
Подвергшийся обману бизнесмен из Воронежа обратился в полицию ещё 2 года назад. Он рассказал, что к нему в доверие вошёл молодой человек, предложив помочь провести ремонт в здании компании, но, получив финансы, перестал выходить на связь. На днях подозреваемого в мошенничестве мужчину арестовали. Ведётся следствие.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о «вежливом» грабителе из Воронежа, похитившем денежные средства в офисе финансовой организации.
Подвергшийся обману бизнесмен из Воронежа обратился в полицию ещё 2 года назад. Он рассказал, что к нему в доверие вошёл молодой человек, предложив помочь провести ремонт в здании компании, но, получив финансы, перестал выходить на связь. На днях подозреваемого в мошенничестве мужчину арестовали. Ведётся следствие.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о «вежливом» грабителе из Воронежа, похитившем денежные средства в офисе финансовой организации.
Автор: Воробьева Алина