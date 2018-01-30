В Москве задержаны две девушки, пытавшиеся продать ребенка
В Москве полиция предотвратила преступление против новорожденного. Сотрудники правоохранительных органов в ходе проведенной операции задержали двух девушек, одна из которых планировала продать другой своего только появившегося на свет младенца.
В результате в отношении обеих было начато уголовное делопроизводство согласно статье «Торговля людьми». По словам источника в ГСУ СК РФ Москвы Юлии Ивановой, еще в летом 2015 году 28-летняя жительница столицы, будучи беременной, договорилась со своей 38-летней подругой, что сможет продать своего ребенка ей после рождения.
Спустя полгода, в январе 2016 года, оговоренная между девушками сделка была выполнена. В связи с этим сотрудники Следственного комитета задержали обеих подозреваемых в торговле людьми. Пока продолжаются следственные мероприятия для установления всех фактов преступления.
В результате в отношении обеих было начато уголовное делопроизводство согласно статье «Торговля людьми». По словам источника в ГСУ СК РФ Москвы Юлии Ивановой, еще в летом 2015 году 28-летняя жительница столицы, будучи беременной, договорилась со своей 38-летней подругой, что сможет продать своего ребенка ей после рождения.
Спустя полгода, в январе 2016 года, оговоренная между девушками сделка была выполнена. В связи с этим сотрудники Следственного комитета задержали обеих подозреваемых в торговле людьми. Пока продолжаются следственные мероприятия для установления всех фактов преступления.
Автор: Пчелкин Руслан