Под Тулой верблюд насмерть затоптал кормящего его пьяного мужчину
27 января, днем, под Тулой верблюд, содержащийся в экопарке Веневского района, напал на пьяного 53-летнего мужчину и затоптал его насмерть. Причиной агрессии стало желание посетителя покормить африканского обитателя. Сведения предоставлены старшим помощником СУ СКР Зинаидой Каминской.
Сообщается, животному не понравился человек, полезший его кормить. Верблюд перекинул мужчину через забор и в вольере нанес ему несколько повреждений. Сотрудники парка вытащили пострадавшего и на скорой отправили в медучреждение. 30 января медики доложили полицейским о скончавшемся пациенте. Организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято позднее.
Ранее на подмосковной ферме верблюд оторвал руку хозяину.
Сообщается, животному не понравился человек, полезший его кормить. Верблюд перекинул мужчину через забор и в вольере нанес ему несколько повреждений. Сотрудники парка вытащили пострадавшего и на скорой отправили в медучреждение. 30 января медики доложили полицейским о скончавшемся пациенте. Организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято позднее.
Ранее на подмосковной ферме верблюд оторвал руку хозяину.
Автор: Джанабилова Татьяна П