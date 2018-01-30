В Белгороде девушка укусила полицейского в плечо, защищая своего бойфренда
Сотрудники правоохранительных органов проводили задержку разыскиваемого мужчины, но его девушка решила спасти его. Её стремление было довольно сильным, так как ради любимого она даже укусила полицейского в плечо.
Так, летом прошлого года в городе Белгород несколько сотрудников правоохранительных органов выехали к дому, где, по их сведениям, проживал разыскиваемый ими мужчина. Полицейские проникли в дом без разрешения его хозяйки, поэтому мужчина не успел сбежать и ему пришлось прятаться в раскладном диване. Когда полицейские вытащили его оттуда, он сопротивлялся задержанию.
В это же время его сожительница решила помочь своему возлюбленному - она кинулась на одного из полицейских и вгрызлась ему в плечо. По данным пресс-службы Октябрьского района Белгорода, женщина свою вину не отрицала. Её приговорили к 2 годам исправительных работ. Также 5% её официального дохода будет идти напрямую в казну государства.
Так, летом прошлого года в городе Белгород несколько сотрудников правоохранительных органов выехали к дому, где, по их сведениям, проживал разыскиваемый ими мужчина. Полицейские проникли в дом без разрешения его хозяйки, поэтому мужчина не успел сбежать и ему пришлось прятаться в раскладном диване. Когда полицейские вытащили его оттуда, он сопротивлялся задержанию.
В это же время его сожительница решила помочь своему возлюбленному - она кинулась на одного из полицейских и вгрызлась ему в плечо. По данным пресс-службы Октябрьского района Белгорода, женщина свою вину не отрицала. Её приговорили к 2 годам исправительных работ. Также 5% её официального дохода будет идти напрямую в казну государства.
Автор: Артемова Светлана