Ведущая передачи «Доброе утро» Анастасия Трегубова родила третьего ребенка
Ведущая телевизионной передачи Первого канала «Доброе утро» Анастасия Трегубова родила третьего ребёнка. Об этом она сообщила во вторник, 30 января, в микроблоге Instagram.
Старшие дети 34-летней Анастасии Трегубовой, Елизавета и Михаил, уже ходят в школу. Как супруги назвали младшую дочь, пока не разглашается. В Instagram около опубликованного фото телеведущая Первого канала написала, что рада обрести статус многодетной матери. Она также отметила: каждая из 3-х беременностей протекала различно. Последняя Анастасии Трегубовой запомнилась тем, что ей приходилось не расставаться с каплями для носа, так как постоянно утруднялось дыхание.
Роды у ведущей программы «Доброе утро» прошли благополучно. Помогать ухаживать за новорожденной дочкой и присматривать за старшими детьми Анастасии Трегубовой будут мама и свекровь.
Ранее о борьбе с лишними килограммами, набранными после 3-х беременностей, рассказала актриса Мария Кожевникова.
Старшие дети 34-летней Анастасии Трегубовой, Елизавета и Михаил, уже ходят в школу. Как супруги назвали младшую дочь, пока не разглашается. В Instagram около опубликованного фото телеведущая Первого канала написала, что рада обрести статус многодетной матери. Она также отметила: каждая из 3-х беременностей протекала различно. Последняя Анастасии Трегубовой запомнилась тем, что ей приходилось не расставаться с каплями для носа, так как постоянно утруднялось дыхание.
Роды у ведущей программы «Доброе утро» прошли благополучно. Помогать ухаживать за новорожденной дочкой и присматривать за старшими детьми Анастасии Трегубовой будут мама и свекровь.
Ранее о борьбе с лишними килограммами, набранными после 3-х беременностей, рассказала актриса Мария Кожевникова.
Автор: Воробьева Алина