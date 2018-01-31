Участница «Дом-2» Александра Черно будет банить за упоминание её долгов
Участница «Дом-2» Александра Черно из-за долгов и связанной с этим критики стала очень нервной. Она больше не будет терпеть упоминание этой темы от пользователей Сети.
Оказывается, что Александра Черно имеет не один миллион долгов, об этом появилась информация в Интернете. Участница шоу не спешит рассчитаться со своими кредиторами, поскольку боится это делать, находясь под наблюдением телекамер. Другие участники программы не смогли заставить девушку извиниться перед приятелями, одолжившими немаленькие суммы.
Черно очень надоела критика с разных сторон, как от других участников, так и со стороны комментаторов из Интернета. Теперь любого, кто поднимет данную тему, она будет банить.
Оказывается, что Александра Черно имеет не один миллион долгов, об этом появилась информация в Интернете. Участница шоу не спешит рассчитаться со своими кредиторами, поскольку боится это делать, находясь под наблюдением телекамер. Другие участники программы не смогли заставить девушку извиниться перед приятелями, одолжившими немаленькие суммы.
Черно очень надоела критика с разных сторон, как от других участников, так и со стороны комментаторов из Интернета. Теперь любого, кто поднимет данную тему, она будет банить.
Автор: Северов Андрей