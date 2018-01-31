Ксения Собчак с сыном повеселили Максима Виторгана игрой в машинки
Ксения Собчак с сыном решили поиграть в машинки, чем невероятно развеселили Максима Виторгана. В свою очередь актер снял видео этого действа со своими комментариями и поделился им с подписчиками, чтобы поделиться хорошим настроением.
В показанном Максимом Виторганом видео общественно-политический деятель и журналистка Ксения Собчак рассмешила актера своими рассуждениями в ходе игры с их сыном Платоном. Он прокомментировал видео, назвав игру в машинки не самой сильно стороной своей жены, которая при этом всегда знает, куда следует положить сумочку.
Пользователи Instagram положительно встретили домашнее видео Максима Виторгана и отозвались приятными комментариями с благодарностью за милое видео. Это уже не первая публикация Максима Виторгана, воспринятая поклонниками с такой теплотой. Ранее муж Ксении Собчак поделился фото, на котором запечатлен Платон, рассматривающий снимок его бабушки, Аллы Блаттер, почившей в 2000 году.
В показанном Максимом Виторганом видео общественно-политический деятель и журналистка Ксения Собчак рассмешила актера своими рассуждениями в ходе игры с их сыном Платоном. Он прокомментировал видео, назвав игру в машинки не самой сильно стороной своей жены, которая при этом всегда знает, куда следует положить сумочку.
Пользователи Instagram положительно встретили домашнее видео Максима Виторгана и отозвались приятными комментариями с благодарностью за милое видео. Это уже не первая публикация Максима Виторгана, воспринятая поклонниками с такой теплотой. Ранее муж Ксении Собчак поделился фото, на котором запечатлен Платон, рассматривающий снимок его бабушки, Аллы Блаттер, почившей в 2000 году.
Автор: Пчелкин Руслан